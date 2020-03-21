"Otomotiv satışları martta da yükselecek, virüsün asıl etkisi nisanda görülecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Otomotiv satışları martta da yükselecek, virüsün asıl etkisi nisanda görülecek' - Son Dakika Ekonomi

"Otomotiv satışları martta da yükselecek, virüsün asıl etkisi nisanda görülecek"

15 dakika önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle otomotiv pazarının durağan bir ikinci çeyrek geçireceğini belirten Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, buna rağmen 700 bin adetlik toplam pazar öngörüsünde bir düşüş yaşanmayacağını ve biriken...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle otomotiv pazarının durağan bir ikinci çeyrek geçireceğini belirten Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, buna rağmen 700 bin adetlik toplam pazar öngörüsünde bir düşüş yaşanmayacağını ve biriken talebin yılın ikinci yarısında pazarı hareketlendireceğini vurguladı.

İki yıllık daralmanın ardından Ocak ve Şubat aylarında olumlu sinyaller gösteren otomotiv sektörü, şimdi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının bir bölümü üretime kısa süreliğine ara verdi. İhracat pazarları ve iç pazardaki talep de günden güne azalıyor. Konuyla ilgili analizlerde bulunan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, ertelenen talebin yılsonu hedeflerini etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Uğur Sakarya yaptığı açıklamada, Şubat ayı sonunda otomotiv pazarının 700 bin adetleri geçebileceği öngörüsünde bulunmuştuk. Fakat hiç hesapta olmayan koronavirüs salgını nedeniyle, neredeyse tüm piyasalarda radikal düşüşler ve üretim kısıtları başladı. Bu da yılın ikinci çeyreğinin otomotiv satışları açısından sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Ancak, ben biriken talebin yılın ikinci yarısında pazarı hareketlendireceğini ve yıl toplamında 700 bin adede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

"Asıl düşüş nisan ayında görülecek"

Mart ayının ilk haftalarından itibaren koronavirüs salgını nedeniyle talebin sert bir şekilde düşmeye başladığını bildiren Sakarya, "Buna rağmen mart ayında markalar, ocak ve şubat aylarında sipariş aldıkları araçları fatura ediyorlar. Görüştüğümüz tüm markaların mart ayında şubat satışlarının yüzde 20 ila yüzde 70 üzerinde satış yapacaklarını biliyoruz. Bu kapsamda, mart ayının 65 bin adetler seviyesinde tamamlanacağını öngörüyorum. Bu da geçen ayın yüzde 38, geçen sene mart ayının ise yüzde 32 üzerinde kapanacağı anlamına geliyor. Ancak, nisan ayında bu adedin bir hayli altında satış gerçekleşecektir." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Bayiler de sıkıntı yaşıyor"

Bayilerin yaşanan süreçten negatif etkilendiğini de ifade eden Uğur Sakarya, bayilerin bu dönemi kısıtlı kadrolarla nöbetleşe çalışarak geçirdiğini belirtti.

Uğur Sakarya ayrıca, bayilerde yeni araç siparişleri alınamadığını, ikinci el araç satışlarının yüzde 50 oranında azaldığını ve günlük servis girişlerinin dahi ciddi oranda düştüğünü sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

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