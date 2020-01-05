Otomotiv sektörü 2019 yılında

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonu oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisinin 2019 yılının tamamında ihracatı 30,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör, geçen sene hem bugüne kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına hem de aylık bazda 2,55 milyar dolar dış satım ortalamasına ulaştı.

Endüstrinin geçen yılın son ayındaki ihracatı ise yüzde 2,9 arttı. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aralık ayı ihracatı 2,5 milyar dolar olurken, toplam ihracattaki payı da yüzde 16,5 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performansımızın dengeli devam etmesi sevindirici. 2020 yılında büyüme hedefine ulaşma doğrultusunda OİB olarak ihracat odaklı çalışmalarımızla öncü olmayı sürdüreceğiz. Özellikle yerli otomotivin Bursa'da üretilecek olması motivasyonumuzu daha da artıracak." ifadesini kullandı.

Çelik, geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ihracatında çift haneli artışlar olduğunu, diğer ana ürün gruplarında ise düşüş görüldüğünü belirtti.

Almanya'nın 4,4 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdüğünü kaydeden Çelik, "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 23,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 77 pay ile Türkiye ihracatı için önemini devam ettirdi." bilgisini paylaştı.

Çelik, geçen yılın son ayında ise binek otomobil ihracatının yüzde 13 artmasına dikkati çekerek bu kategoride aralarında Fransa, İtalya, Almanya ve Mısır'ın da olduğu ülkelere dış satımda yüzde 83'e varan artışlar görüldüğünü kaydetti.

Binek otomobil ihracatı yılın son ayında yüzde 13 arttı

Ürün grupları bazında 2019 yılının tamamında binek otomobiller ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5 azalışla 11 milyar 878 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 2, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 8 gerilerken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 13 artışa imza atıldı.



Geçen yılın son ayı olan aralıkta binek otomobil ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 125 milyon dolara ulaşırken, endüstri ihracatındaki payı da yüzde 44 olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 2 yükselişle 799 milyon dolara çıktı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 0,4 azalarak 400 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 15 azalarak 164 milyon dolar olurken, diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 63 azaldı.



Tedarik endüstrisinde en fazla dış satım yapılan ülke olan Almanya'ya aralık ayında yüzde 8 ve önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 7 azalma görülürken, Romanya'ya yüzde 43, Slovenya'ya yüzde 136, Rusya'ya yüzde 8 ihracat artışı kaydedildi.

Aralıkta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 19, İtalya'ya yüzde 61, Almanya'ya yüzde 57, İsrail'e yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 34, Mısır'a yüzde 83 arttı, Birleşik Krallık'a yüzde 21, Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 35 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a aralıkta dış satım yüzde 50 azalırken, İtalya'ya yüzde 37, Slovenya'ya yüzde 78, Belçika'ya yüzde 51 ihracat artışı yaşandı. Yine geçen ay otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda Fransa'ya yüzde 50 ihracat artışına imza atılırken, Almanya'ya yüzde 19, İtalya'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 67 düşüşler olduğu kayıtlara geçti.



Almanya yine en büyük pazar oldu

Geçen yılın otomotiv ihracatında Almanya, 4 milyar 373 milyon dolar ile yine en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Geçen yıl Almanya'ya ihracat yüzde 8, İtalya'ya yüzde 11, Birleşik Krallık'a yüzde 16,5, Belçika'ya yüzde 20 gerilerken, Slovenya'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 28 arttı.



Yine geçen sene aralıkta Almanya, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke konumunu da sürdürdü. Almanya'ya ihracat yüzde 0,4 azalarak 337 milyon dolar oldu. Aralıkta Fransa, yüzde 7 artış ve 294 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar oldu. İtalya'ya dış satım da yüzde 36 yükselerek 253 milyon dolara çıktı. Geçen ay Birleşik Krallık'a yüzde 28, ABD'ye yüzde 30 ihracat düşüşü görülürken, Belçika'ya yüzde 13,5, Slovenya'ya yüzde 66, İsrail'e yüzde 21, Mısır'a yüzde 59 yükselişler kaydedildi.



Birleşik Krallık'a yönelik ihracat düşüşünde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımının yüzde 50, binek otomobiller ihracatının yüzde 21, ABD'ye olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımının yüzde 100, binek otomobiller ihracatının yüzde 35 düşmesi etkili oldu. Yine İtalya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 61, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 37 artması etki yaptı.



AB'ye ihracat geçen ay yüzde 3,5 arttı

Ülke grubu bazında AB ülkeleri, geçen senenin tamamında yüzde 76,6 pay ve 23 milyar 434 milyon dolar ihracat ile otomotiv ihracatında yine en büyük pazar olarak dikkati çekti.



Aralık ayında ise AB ülkeleri yüzde 74,3 pay ve 1 milyar 890 milyon dolar ile yine ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 3,5 arttı. Aralıkta Afrika ülkelerine yüzde 12, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 50, Orta Doğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülke grubuna yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.