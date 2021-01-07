Otomotiv sektörü 2020'yi 25,5 milyar dolar ihracatla kapattı - Son Dakika

Otomotiv sektörü 2020'yi 25,5 milyar dolar ihracatla kapattı

07.01.2021 11:33
Otomotiv sektörü 2020'yi 25,5 milyar dolar ihracatla kapattı, System.String[]

??????? Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektöründe geçen yıl 25,5 milyar dolar dış satım yapıldı.

??????? Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektöründe geçen yıl 25,5 milyar dolar dış satım yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dönem ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörün ihracatı, geçen sene 2019'a kıyasla yüzde 16,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi buna rağmen Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak üst üste 15'inci yılında en fazla dış satıma imza atan sektör oldu.

Ürün grupları bazında binek otomobillerde 2020'de, 2019'a göre yüzde 20 azalışla 9 milyar 534 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu grubun tüm otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 37,3 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl tedarik endüstrisi ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 11,5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 25 geriledi.

Ülkeler bazında yine en büyük pazar olan Almanya'ya geçen sene 3 milyar 571 milyon dolarlık otomotiv ihracatı kaydedildi. Diğer büyük pazarlardan İtalya'ya yüzde 27, İspanya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı. Mısır'a dış satım ise yüzde 27 arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2020 yılında yüzde 75,4 pay ve 19 milyar 266 milyon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı olma konumunu korudu.

"2020'de 15'inci şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020'nin Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğunu vurguladı.

Türkiye otomotiv endüstrisi olarak geçen yıla 32 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle mart-mayıs döneminde ciddi ihracat düşüşleri yaşadıklarını hatırlatan Çelik, haziranda toparlanma başlasa da OİB olarak hedefi 25 milyar dolara revize etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Sektörün ihracatında son 4 ayda artışlar kaydedildiğini aktaran Çelik, "Bunun etkisiyle revize hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15'inci şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık." ifadesini kullandı.

Yeni yıla hem salgına karşı aşıların başlaması hem de Birleşik Krallık'la imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının moral ve motivasyonuyla girdiklerini belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dört yıldır merakla beklediğimiz Brexit'in istediğimiz ölçüde sonuçlanmasıyla İngiltere'ye gümrük vergisiz ihracat avantajımızı korumaya devam edeceğiz. Bu noktada İngiltere ile serbest ticaret anlaşması sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a ve Bakanlık yetkililerine otomotiv ihracatçıları adına teşekkür ederiz. 2021 yılında en büyük pazarımız AB başta olmak üzere tüm hedef pazarlara geçen seneden çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Diğer yandan 2021 yılından itibaren Birleşik Krallık'ın AB ülkelerinden ayrılıp 'Diğer Avrupa Ülkeleri' grubu altında değerlendirilecek olmasıyla en büyük pazarımız AB'nin ihracatımızdaki payı azalacak."

Otomotiv Endüstrisi, Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektörü 2020'yi 25,5 milyar dolar ihracatla kapattı - Son Dakika Ekonomi


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