Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatını AB ülkelerine yüzde 6 artırdı - Son Dakika

Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatını AB ülkelerine yüzde 6 artırdı

04.11.2020 11:45
Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatını AB ülkelerine yüzde 6 artırdı, System.String[]

Türkiye otomotiv endüstrisi ekimde son iki yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak Avrupa Birliği(AB) ülkelerine dış satımını yüzde 6 artırdı.

Türkiye otomotiv endüstrisi ekimde son iki yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak Avrupa Birliği(AB) ülkelerine dış satımını yüzde 6 artırdı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör ihracatı ekimde, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay yüzde 16,8 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemini kapsayan dış satımının ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle geçen senenin ilk 10 ayına göre yüzde 21 düşüşle 20,1 milyar dolar olduğu belirlendi.

Ekimde binek otomobil ihracatının yüzde 11 azalarak 1 milyar 74 milyon dolar, tedarik endüstrisi dış satımının yüzde 5 artarak 1 milyar 16 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 48 artarak 574 milyon dolar, otobüs minibüs midibüs dış satımının da yüzde 16 azalarak 163 milyon dolar olduğu kayıtlarda yer aldı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satımda yüzde 14 artış görülürken, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 33, İspanya'ya yüzde 51, Polonya'ya yüzde 26,5 Fas'a yüzde 39 ihracat artışı, Slovenya'ya yüzde 39, Hollanda'ya yüzde 16, İran'a yüzde 44 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 17, Polonya'ya yüzde 40, İspanya'ya yüzde 27, İsrail'e yüzde 55, Mısır'a yüzde 29 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 190, İtalya'ya yüzde 27, Fransa'ya yüzde 80, Belçika'ya yüzde 205, Slovenya'ya yüzde 86 ihracat artışı yaşandı. Hollanda'ya ihracatta yüzde 78 ve Almanya'ya ihracatta yüzde 12 düşüş görüldü.

Otobüs minibüs ve midibüs ürün grubunda Fransa'ya yüzde 23, Almanya'ya yüzde 12 dış satım artışı, İtalya'ya yüzde 33, İspanya'ya yüzde 79, Azerbaycan ve Nahçıvan'a ise yüzde 81 azalış olduğu tespit edildi.

AB ülkelerine otomotiv ihracatı

Ekimde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 1 artışla 403 milyon dolar olurken, ikinci sıradaki Fransa'ya yüzde 19 artışla 342 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 5 artışla 293 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 29, İspanya'ya yüzde 23, Polonya'ya yüzde 48, Belçika'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 20, İsrail'e yüzde 46 arttı, Romanya'ya yüzde 16, Hollanda'ya yüzde 54, İsveç'e yüzde 19 ve Macaristan'a ise yüzde 16 geriledi.

Geçen ay AB ülkelerine ihracat yüzde 6 artışla 2 milyar 278 milyon dolar olurken, AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 78,1 olduğu belirlendi. Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 9 ihracat artışı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ekim ihracatının, aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek üçüncü değer olduğunu bildirdi.

Çelik, ekimde tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 48 gibi yüksek bir oranda arttığını vurguladı.

Otomotiv Endüstrisi, Avrupa Birliği, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatını AB ülkelerine yüzde 6 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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