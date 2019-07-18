"Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"
3 saat önce
CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir.
CHP Kocaeli
Milletvekili Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42
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