Son Dakika Haberleri: "Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"
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"Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"

3 saat önce

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir.

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Ülker Tarhan, Kocaeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 
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