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Otomotiv sektörü online tahsilatta 5,1 milyar lira sınırını aştı - Son Dakika

Otomotiv sektörü online tahsilatta 5,1 milyar lira sınırını aştı

12.08.2021 11:59
Otomotiv sektörü online tahsilatta 5,1 milyar lira sınırını aştı, System.String[]

B2B kredi kartı tahsilat platformu Eçözüm Online Tahsilat Sistemi "Netahsilat" ekosisteminde, otomotiv sektörünün ilk 6 ayda 991 bin 363 adet tahsilat işlemini online olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

B2B kredi kartı tahsilat platformu  Eçözüm  Online Tahsilat  Sistemi  "Netahsilat" ekosisteminde, otomotiv sektörünün ilk 6 ayda 991 bin 363 adet tahsilat işlemini online olarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Online tahsilatı seçen otomotiv sektörü online tahsilattan elde ettiği cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artırdığı belirtildi. Böylelikle şirketin açıkladığı verilere göre, otomotiv sektörü toplamda 5,1 milyar TL online tahsilat sınırını aşmış oldu.

Veriler ışığında otomotiv sektörünü sırasıyla 351 bin 133 işlem ile yapı malzemeleri takip etti. Yapı malzemeleri tahsilat hacmini 2020 yılına göre yüzde 42 artırdı. Orman ürünleri ve tarım sektörü ise sırayla takip eden diğer sektörler olarak yerini aldı.

TAHSİLAT DÖNGÜSÜNÜN DİJİTALE AKTARILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "30'u aşkın sektör tahsilat problemlerine hızlı ve güvenli çözümler sunan, nakit akışlarını düzenleyen Online Tahsilat sistemimiz ile rahat bir nefes alıyor.  2021 yılı ilk yarısında da en fazla online tahsilat hacmine ulaşan sektör yine ekonomimizin lokomotif sektörü "otomotiv" oldu. Netahsilat ile otomotiv sektöründe firmalar bayilerinden, bayiler ise alt bayileri ve müşterilerinden ödemelerini online, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Otomotiv ve yapı sektörlerinin bayi ve alt bayi yapılanmaları çok geniş ve dağınık olması nedeniyle tahsilat döngüsünün dijitale aktarılması hayati önem taşıyor. Aksi taktirde tahsilat zincirinde kopmalar, aksamalar, gecikmeler oluyor. Bu durum ise zaman ve para kaybının yanı sıra, ekstra iş gücü olarak firmalara ek bir yük oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Sarıtepe açıklamasının devamında, "Netahsilat Online tahsilat teknolojisi ile ana firmalar ve firmaların bayileri tüm bu zorluklara gerek kalmadan tahsilatlarını hem hızlı hem de güvenli olarak tamamlıyor. Uzaktan tahsilat özelliği ile bayi ve müşterilerin uzakta olması, tahsilat zincirinde herhangi bir sorun oluşturmuyor. Firmalar bayilerini sisteme kolayca tanımlayabiliyor, bayileri ise ekstra POS maliyetine girmeden, ana firmanın sanal posları üzerinden, müşterilerinden ödemelerini alabiliyorlar. Bu sunduğumuz operasyonel kolaylık ile Otomotiv ve Yapı sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde rekor tahsilat hacimlerine ulaşıldı ve ekosistemimizdeki tahsilat hacimleri her geçen gün artarak devam ediyor" dedi.

"NAKİT AKIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINIYOR"

"Firmalar Netahsilat ile ileri tarihli ya da vadesi geçen alacakları kolaylıkla takip edebiliyorlar" diyen Sarıtepe şöyle devam etti:

"Mobil uygulamalarla 7/24 istedikleri yerden ödeme gerçekleştirebilme esnekliği ile işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Ödeme zamanı geldiği zaman müşterilerine SMS yoluyla ve e-postayla ödemelerinizi tekrar hatırlatma şansına sahip olan firmalar nakit akışlarını sürdürülebilir kılıyorlar.  Böylelikle B2B online ödeme sistemi, ana firmanın bayilerden tahsilat yapmasını, bayilerin kolaylıkla ana firmaya ödeme yapmasını ve bayilerin son kullanıcılardan online ödeme almasını sağlayan kapsamlı bir çözüm olarak sunulmuş oluyor."

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "2001 yılında kurulan  Eçözüm Bilgi Teknolojileri olarak Online Tahsilat ve Açık Bankacılık alanında ürünleri ile Fintek sektörüne çözümler üretiyoruz. Online tahsilat alanında 1950+ ana firma ve 400 bin üzerinde bayi, Açık Bankacılık tarafında ise 1100'den fazla firma çözümlerimizi aktif olarak kullanıyor. Türkiye'nin ezber bozan ve yeni nesil dijital bankacılık platformu Eçözüm olarak uluslararası güvenlik standartlarına sahip ürünlerimizi, sektörün ve sektördeki firmaların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak geniş bir ekip ile geliştirmekte ve platformumuza yeni ürünler eklemekteyiz" dedi.


Otomotiv sektörü online tahsilatta 5,1 milyar lira sınırını aştı

Türk Lirası, Kredi Kartı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomotiv sektörü online tahsilatta 5,1 milyar lira sınırını aştı - Son Dakika


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