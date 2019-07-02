Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor
1 saat önce
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından (OYDER), otomotiv sektörünün 30 Haziran'da sona eren ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının devam etmesini beklediği bildirildi.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından (OYDER), otomotiv sektörünün 30 Haziran'da sona eren ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının devam etmesini beklediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02
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