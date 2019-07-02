Son Dakika Haberleri: Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor
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Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor

1 saat önce

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından (OYDER), otomotiv sektörünün 30 Haziran'da sona eren ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının devam etmesini beklediği bildirildi.

Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini bekliyor, System.String[]
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından (OYDER), otomotiv sektörünün 30 Haziran'da sona eren ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının devam etmesini beklediği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 
Ekonomi
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