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"Otomotiv sektörü patent başvurularında vites büyüttü" - Son Dakika

"Otomotiv sektörü patent başvurularında vites büyüttü"

16.08.2021 10:02

Otomotiv sektörünün patent başvurularında telekomünikasyon ve bilgisayardan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, otomotiv alanında birçok oyuncunun patent başvurularını artırdığını söyledi.

Otomotiv sektörünün patent başvurularında telekomünikasyon ve bilgisayardan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, otomotiv alanında birçok oyuncunun patent başvurularını artırdığını söyledi.

Otomotiv sektörü patent başvurularında dünyada telekomünikasyon ve bilgisayardan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Dünyada otomotiv alanında 7 milyondan fazla patent başvurusunun yapıldığına dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Sektördeki büyüme oranının diğer tüm sektörlerden daha hızlı olduğu görülüyor. Dünya çapında bu zamana kadar yayınlanmış patent başvurularından otomotiv alanında 7 milyondan fazla patent başvurusu bulunuyor" diye konuştu. Toyota'nın 2019 yılında 18 bin 701 olan patent başvurusunu 2020 yılında 19 bin 952'ye çıkardığı bilgisini veren Akbulut, "VW grubunun 2019 da 14 bin 219 olan patent başvurusu, 2020 de 14 bin 989'a, Hyundai'nin 2019 da 11 bin 109 olan başvurusu 2020' de 12 bin 65'e, Honda'nın 2019'da 8 bin 861 olan başvurusunu 2020'de 9 bin 256'ya Ford'un ise 2019 da 8 bin 568 olan başvurusunu 2020 de 8 bin 986'a yükselttiği görülüyor" dedi.

Türkiye'de ise otomotiv alanında en çok patent başvurusu yapan firmanın Ford olduğunu anlatan Akbulut, bu firmayı sırasıyla Tofaş, Tırsan, Anadolu Isuzu ve Otokar'ın takip ettiğini belirtti. Otomotiv sektörüne verilen teşviklerin inovasyon ve patent çalışmalarına da olumlu yönde yansıdığına vurgu yapan Akbulut, "Geçtiğimiz günlerde ÖTV dilimlerinde yapılan düzenleme otomotiv sektöründe olumlu bir etki oluşturdu. Bu tarz teşvikler patent ve inovasyon çalışmalarının hızlanmasını da sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Otonom sürüş teknolojilerinde Almanya pazarın yüzde 52'sine hakim

Cumhur Akbulut, "Toyota 2011 yılının başından bu yana, yılda ortalama 31 bin 650 civarında, tüm yılların toplamında ise 380 binden fazla patent başvurusu yapmış durumda. Şirket, 184 bin patentle ikinci sırada yer alan Hyundai'ye ise iki kat fark attı" bilgisini verdi. Diğer taraftan dünyada alınan otomotiv endüstrisi patentlerinin birkaç sınıf altında toplandığını anlatan Akbulut, "Bunlardan en önemlisi ve gelişeni 'Otonom Sürüş Patentleri' olarak öne çıkıyor. Bu alanda Almanya dünyaya öncülük ediyor. Almanya da 2010-2017 yılları arasında 5 bin 800'den fazla otonom sürüş patenti için başvuru yapıldı. Alman otomotiv şirketleri otonom sürüş için patentlerinde dünyada yüzde 52'lik paya sahip" diye konuştu. - İSTANBUL

Otomotiv sektörü patent başvurularında vites büyüttü

Telekomünikasyon, Cumhur Akbulut, TOYOTA, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Otomotiv sektörü patent başvurularında vites büyüttü' - Son Dakika Ekonomi


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