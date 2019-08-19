Son Dakika Haberleri: Otomotiv sektöründe ağustos endişesi!
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Otomotiv sektöründe ağustos endişesi!

31 dakika önce

Temmuzda yüzde 66 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında kayıp hızlandı.

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Temmuzda yüzde 66 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında kayıp hızlandı. Son 20 yılın en düşük ağustos ayını yaşamaktan endişe duyan otomotivciler, faiz indirimi ve sürdürülebilir düzenleme bekliyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:59 
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