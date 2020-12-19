Otomotiv sektöründe nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), otomotiv sektöründe nitelikli personel ihtiyacına cevap verecek 'TOBFED Akademi'yi hayata geçireceğini açıkladı.

Türkiye genelinde 6 binden fazla işsiz genci sektörel iş dallarında eğiterek meslek sahibi yapan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), otomotiv sektöründe nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için 'TOBFED Akademi' projesini hayata geçireceğini açıkladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu -TÜRKAK akreditasyonları ve sektörün öncü firmalarıyla yaptığı iş birlikleri ile belgelendirme aşamasına geçiyor.

29 yıldır otomotiv sektörüne "Üretici Standardında Onarım Eğitimleri" veren BAKIRCI Otomotiv ile imzalanan protokolde, proje kapsamında verilecek eğitimlerin ve belgelendirme hizmetlerinin kapsamı genişletildiği bildirildi.

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM VE SERTİFİKA

İş birliği yapılan şirketin kurucu ortakları Cihat Bakırcı ve Mehmet Karakoç arasında imzalanan protokolün içeriği ile ilgili bilgi veren TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Mekanik Teknisyeni, Elektromekanik Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Ön Düzen Teknisyeni, Elektrikli Araç Teknisyeni, Mini Onarım ve Hafif Hasar Onarım Teknisyeni, Orta ve Ağır Hasar Onarım Teknisyeni ve Boya Teknisyeni alanlarında eğitimler ve sertifikasyon çalışmaları yapılacak" dedi.

Farklı alanlarda da eğitim vereceğini belirten Bakırtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerin yanı sıra Oto Ekspertiz Eleman, Folyo Uygulamacısı, Araç Bakım ve Koruma Görevlisi, Lastik Bakım Onarımcısı, Araç Temizlik Görevlisi, Otopark Görevlisi, Vale Görevlisi ve Motosiklet Teknisyeni alanlarında da eğitim ve belgelendirme yapılacak."