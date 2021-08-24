Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat değişikliğini Mehmet Ertuğ anlattı: Ufak ufak yükselmeye başladı

Koronavirüs salgınıyla birlikte fabrikaların üretim durdurmasının ardından hem çip tedariki konusunda hem de araç üretimi konusunda ciddi sıkıntılar meydana geldi. İkinci el araç fiyatları da hızla yükselirken, sıfır araç almak için gün sayan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Sıfır araçlara yapılan yüzde 25 indirimin ardından oto galeri pazarlarındaki suskunluk da devam ediyor. Galericiler, vatandaşların araç almaya geldiklerini ancak istedikleri markayı bulamadıkları için elleri boş döndüğünü anlatıyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARASI UÇURUM OLUŞTU

Ne sıfır, ne ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler de can sıkıntısından araçlarını temizliyor. Sıfır araç satış fiyatları ÖTV oranlarına da yapılan düzenlemeden dolayı ile ikinci el araçlar arasında uçurum farkı oluştu. Galerici Mehmet Ertuğ merak edilen araç fiyatları hakkında da konuştu. Ertuğ, fiyatlarda düşüşün aksine yükselme olduğunu dile getirdi.

"FİYATLAR YİNE UFAK UFAK YÜKSELİŞTE"

33 senedir galericilik yaptığını söyleyen Mehmet Ertuğ, 10 gündür işlerinin çok durgun olduğunu belirtti. Ertuğ, "Vatandaşlar devletin sıfır araçlara yaptığı yüzde 25 indirimden dolayı ikinci el araçlarda da fiyatların düşmesini bekledi ama bu da olmadı. Örneğin vatandaş bayilere gittiğinde araç soruyor ve belli markalardaki araçlara indirim yapıldığını öğreniyor. Ama o bahsedilen araçlar da piyasada yok. 10 günden bu yana vatandaşlar indirim beklediği için piyasada durgunluk oluştu, bu durum bize de yansıdı. 7,8 gündür işler durma noktasında, biz de can sıkıntısından sürekli araçlarımızı siliyoruz ve müşterilerimizi bekliyoruz. Şu an sektör durgun bir durumda. Bir de 1 Temmuz itibarı ile kredi faizlerini yüzde 25, yüzde 50'ye kadar indirdikleri için bu da bizim sektörü etkiledi. Fiyatlar yine ufak ufak yükseliyor, fiyatlar düşmüyor" dedi.

"FAİZ ORANLARININ İNDİRİLMESİ GEREKLİ"

Sıfır araçlara her gün zam geldiğini söyleyen Mehmet Ertuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır ile ikinci el araçların fiyatları sürekli yükseliyor ve bu durum bize de yansıyor. Şu an kredi faizleri düşmediği için bu yansıma görülemiyor. Bu yansımaların görülebilmesi için devletimizden bu kredi faizlerinin indirilmesini rica ediyoruz. Eğer faiz oranları bir nebze indirilirse hem galeri sektörüne, hem de ekonomiye yansır. Şu an kredi faizi 1.90-2 gibi bir aralıkta olduğu için kimse sıfır araç alamıyor. İkinci el araçlara daha fazla ilgi oluyor."

"AİLELER DAHA ÇOK OTOMATİK ARAÇ SEÇİYOR"

En çok tercih edilen araç modellerine değinen galerici Ertuğ, "Suv tarzı ve küçük hatchback otomatik araçlara daha fazla ilgi var. Otomatik araçları yüzde 70 oranında kadınlar tercih ediyor. Otomatik araçlar daha kolay ve daha kullanışlı olduğu için aileler daha çok bunu tercih ediyorlar" sözlerine ekledi.