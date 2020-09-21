Otomotiv sektöründen 8 ayda 5,5 milyar dolarlık "parça" ihracatı - Son Dakika

Otomotiv sektöründen 8 ayda 5,5 milyar dolarlık "parça" ihracatı

Türkiye'den yılın 8 ayında 5 milyar 535 milyon 46 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

Otomotiv sektöründen 8 ayda 5,5 milyar dolarlık

Türkiye'den yılın 8 ayında 5 milyar 535 milyon 46 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otomotiv yan sanayi", 193 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün toplam ihracatında yüzde 38 paya sahip parça satışında en fazla ürün Almanya'ya gönderildi.

Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye 1 milyar 214 milyon 249 bin dolarlık ürün satışına imza atıldı. Almanya, sektörün parça ihracatında yüzde 21,93 paya sahip oldu.

Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ikinci sıradaki İtalya'ya aynı süreçte 311 milyon 678 bin dolarlık satış yaptı.

Üçüncü sıradaki Romanya'ya dış satım ise 307 milyon 232 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, yılın 8 ayında önemli pazarlardan Fransa'ya 306 milyon 604 bin, ABD'ye 305 milyon 376 bin, İngiltere'ye 287 milyon 87 bin, İspanya'ya 231 milyon 649 bin, Rusya'ya 229 milyon 292 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca Polonya, Slovenya, Belçika, Fas ve Hollanda'ya 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapıldı.

Azerbaycan'a yüzde 58, Brezilya'ya yüzde 26 ihracat artışı

Geçen yılın ilk 8 ayında Brezilya'ya 56 milyon 763 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2020'nin ocak-ağustos döneminde dış satımını yüzde 26,19 artırarak 71 milyon 629 bin dolara yükseltti.

Sektörün Azerbaycan'a yaptığı ihracatta da yüzde 58 artış görüldü. Bu ülkeye dış satım 27 milyon 462 bin dolardan 43 milyon 410 bin dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 17,68 artışla 31 milyon 256 bin dolardan 36 milyon 781 bin dolara ulaştı.

Ağustos, İhracat, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektöründen 8 ayda 5,5 milyar dolarlık 'parça' ihracatı - Son Dakika Ekonomi

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