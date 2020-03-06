Otomotiv sektöründen şubat ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv sektörünün şubat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 2,5 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre otomotiv, şubatta toplam ihracattan aldığı yüzde 17,2 pay ile ekonominin lider sektörü olmayı sürdürdü.

Aynı dönemde, ana pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta da yüzde 4 düşüş görüldü. ABD'ye dış satımda, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki artışın etkisiyle yüzde 88, Rusya'ya da yüzde 15 artış kaydedildi.

Şubatta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 14 yükselişle 1 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en büyük ürün grubu olan binek otomobilleri, tedarik endüstrisi izledi. Tedarik endüstrisi şubat ihracatı yüzde 5 azalışla 847 milyon dolara geriledi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11 azalarak 362 milyon dolar, otobüs, minibüs, midibüs ihracatı da yüzde 1 azalarak 147 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ihracatında binek otomobillerde çift haneli artış yaşandı, diğer ana ürün gruplarında ise düşüşler meydana geldi.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 10, Fransa'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 16 düşüş olduğu belirtildi. Romanya'ya yüzde 28, İspanya'ya yüzde 19, Rusya'ya yüzde 26, Slovenya'ya ise yüzde 65 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 21, Almanya'ya yüzde 78, Belçika'ya yüzde 39 ihracat artışı görülürken, İspanya'ya yüzde 12, İsrail'e yüzde 16 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda İtalya'ya yüzde 18, Almanya'ya yüzde 27 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 55, Belçika'ya yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 17, Hollanda'ya yüzde 62 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs, minibüs, midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 61, Polonya'ya yüzde 52 artış, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 13, Romanya'ya yüzde 96 düşüşü görüldü.

Almanya'ya ihracat 340 milyon dolar

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya şubatta 340 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya dış satım yüzde 7 artışla 283 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 8,5 artışla 239 milyon dolar oldu. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 15, Romanya'ya yüzde 18 ihracat düşüşü, ABD'ye yüzde 88, Rusya'ya yüzde 15, Mısır'a yüzde 124 ihracat artışı yaşandı.

Birleşik Krallık'a ihracatta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 55 düşüş, ABD'ye ihracatta ise binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarındaki artışların etkili olduğu ifade edildi.

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB ülkelerine yüzde 4 düşüşle 1 milyar 901 milyon dolar ihracat yapıldı. AB ülkelerinin endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 75,4 oldu. Aynı dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 77, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 26 ihracat artışı yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şubat ayında düşüş yaşanmasına rağmen endüstrinin 2,5 milyar dolar ile yüksek ihracat ortalamasını devam ettirdiğini aktardı.

Yılın iki ayına ait verileri değerlendiren Çelik, "Ocak-şubat ayında otomotiv ihracatı yüzde 1 artışla 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatımız ortalama yüzde 20 gibi yüksek bir artış gerçekleştirdi. Aynı dönemde AB ülkeleri de yüzde 77 pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.