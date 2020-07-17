Otomotiv sektöründen yaklaşık 4 milyar dolarlık "parça" ihracatı - Son Dakika

Otomotiv sektöründen yaklaşık 4 milyar dolarlık "parça" ihracatı

Türkiye'nin genel ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisi, 2020'nin ilk yarısında 190 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye otomotiv parçası ihraç etti.

Türkiye'nin genel ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisi, 2020'nin ilk yarısında 190 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye otomotiv parçası ihraç etti.

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AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, yılın 6 ayında otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otomotiv yan sanayi" dış satımı 3 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık gerileme görüldü.

Sektörün toplam ihracatında yüzde 37'lik paya sahip parça ihracatında en fazla dış satım Almanya'ya yapıldı. Ocak-haziran döneminde bu ülkeye 866 milyon 770 bin dolarlık ürün gönderildi.

Almanya'nın ardından en fazla dış satım yapılan ülke Romanya oldu. Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, yılın 6 ayında Romanya'ya 229 milyon 619 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan Fransa'ya yapılan dış satım ise 219 milyon 843 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, önemli pazarlardan İtalya'ya 213 milyon 136 bin, ABD'ye 209 milyon 736 bin, İngiltere'ye ise 203 milyon 274 bin dolarlık ihracat yaptı. Ayrıca İspanya, Rusya, Slovenya, Polonya ve Belçika'ya yüzer milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştirildi.

Brezilya'ya yüzde 46'lık ihracat artışı

Geçen yılın ilk yarısında Brezilya'ya 43 milyon 280 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2020'nin 6 ayında dış satımını yüzde 46 artırarak 63 milyon 150 bin dolara yükseltti.

Sektörün Azerbaycan'a yaptığı ihracatta da yüzde 78'lik artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım 18 milyon 955 bin dolardan 33 milyon 820 bin dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirilen ihracat da yüzde 20,76'lık artışla 23 milyon 124 bin dolardan 27 milyon 924 bin dolara yükseldi.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektöründen yaklaşık 4 milyar dolarlık 'parça' ihracatı - Son Dakika Ekonomi
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