Otomotiv Sektörüne Yeni Bir Soluk Getirecek

2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 daralan otomotiv sektöründe 9 yılda yüzde 260 büyüyen kiralama araç parkı 2017 yılında 365 bin adet iken, 2018 yılında yaklaşık 340 bin seviyelerine kadar geriledi. Faizsiz finansal çözüm modeli ile sektöre yeni bir yoluk getiren Birarabam Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Bizim yöntemlerimiz ile araç kiralar gibi yeni bir araç sahibi olabilirsiniz. Bizde araba almak isteyenlerin hayallerine faizsiz bir yöntemle ulaşmasını sağlıyoruz. Araç satış rakamlarımız her geçen ay artıyor. Güncel teslim edilen araç sayımız 1482, araç projesi kayıt sayımız ise 7563" dedi.

Son aylarda gerçekleşen döviz kurundaki artış oranları araç satış oranlarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Vatandaş için araç sahibi olmak zorlaşırken sektörde bir ilki gerçekleştiren Birabam ile ilgili olarak Murat Çiftçi, "Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmanızı sağlıyor. 66 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de alabiliyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır km. ya da ikinci el araba alabiliyor. 2019 yılında hedefimiz 1000'den fazla kişiyi hayalindeki arabayla buluşturmak" diye konuştu.