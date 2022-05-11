Otomotiv sektörüne yüzde 25 zam şoku - Son Dakika

2022 yılında Türkiye'de Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre bir önceki yıla göre ortalama yüzde 23,5'lik bir düşüş yaşandı. ODD tarafından verilere göre yılın Türkiye'de 2022 ilk üç ayında 152 bin 50 adet otomobil satıldı.

ODD tarafından açıklanan verilere göre tüm dünyada otomotiv sektörüne yüzde 25 oranında zam gelmesi bekleniyor. Peki ya beklenen bu zam ne zaman gelecek? Tüm detaylar haberimizin devamında…

2022 yılının en çok satan otomobilleri belli oldu!

"2022 yılı sonu itibariyle tüm dünyada otomotiv sektörüne yüzde 25 zam gelecek"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, çip krizi, ham madde sorunu ve lojistik problemler otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Ülkemizde 2022 yılının ilk üç ayında yüzde 23,5'lik bir düşüş ile 152 bin 50 adet otomobil satılmasından daha düşük satış rakamlarına düşmemiz çok olası.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yaptığı açıklamada "Fiyat yükselişiyle birlikte, otomotiv pazarının geçen seneyi yakalayamayacağını" belirtti. Çip krizinin bu yılın ortalarında hafiflemesini beklediğini ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini belirten Bozkurt, "Bitmesi gereken kriz daha karmaşık hale geldi" dedi.

Arz ve lojistik kaynakları problemler gittikçe arttığına dikkat çeken Bozkurt, "Dünya çapında tahminen 3-5 milyon adet araç üretileceğini tahmin ediyorum" dedi. Araç bulma sorunun 2022 yılında da devam etmesi beklenirken, Türkiye'de otomotiv sektöründe de araç bulma probleminin artacağını vurguladı.

2022 yılı için otomotiv pazar tahminine bulunmanın zor olmasının yanı sıra geçen seneki otomotiv başarısını yakamasının bir mucize olacağı belirtildi. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yaklaşık olarak yüzde 25'lik bir fiyat artışıyla karşı karşıya olacağı da vurgulandı.

ODD Başkanı Bozkurt "Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022'de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerekse ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır"

ODD Başkanı Bozkurt tüm dünya genelinde otomotiv fiyatlarının artacağını vurguladı. Peki ya sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Otomotiv piyasasında fiyatlar sizce hangi seviyelere gelecek? Düşüncelerinizi Yorum ve ShiftDelete.Net Forum kısmında bekliyoruz.