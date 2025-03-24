Otomotiv sektörünün en çok kâr eden firmaları belli oldu
Son verilere göre, otomotiv sektörünün en çok kar eden firmaları belirlendi. Bu firmalar, sektörün önde gelen isimleri olarak dikkat çekiyor. Karlılık oranlarının yanı sıra, firmaların pazar payları ve yatırım stratejileri de açıklandı.
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25.03.2025 02:50:43. #7.13#
SON DAKİKA: Otomotiv sektörünün en çok kâr eden firmaları belli oldu - Son Dakika
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