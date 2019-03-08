Otomotiv Sektörünün Erkek Dünyası Olduğunu Da Kim Söyledi?

Şerit işaretleme, sinyal lambaları ve dikiz aynaları; hepsi kadınlara özgü yaratıcı bir zihnin, kendine özgü özelliklerini taşıyor. İşte SEAT'a göre otomobillerin gelişmesinde öncülük eden kadınlar…

Dikiz aynaları, şerit işaretlemeleri ve sinyal lambalarının ortak özelliği nedir? Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız şeyler olmalarının yanında, bu üç icat da kadınlara ait parlak birer buluştu. Bu öncüler, otomotiv sektörünü yenilikleriyle şekillendirdi ve gelecek nesillere de yol gösterdi. İşte yetenek ve cesaretleriyle sürüş dünyasında devrim yapan beş kadın:

-June McCarroll (1867-1954): Yaratıcılığı kararlılıkla birleştiren bir mucit için en iyi örnek June McCarroll olacaktır. 1917 yılında bir gün, mesleği doktorluk olan McCarroll, Kaliforniya'daki ofisine giderken bir kamyon onu sıkıştırıp yoldan çıkartır. McCarroll o anda, yolu ortadan ikiye bölecek şekilde çizilecek bir çizginin kazayı önleyebileceğini fark eder.

Ne var ki McCarroll'un bu fikri yerel yetkililer tarafından dikkate alınmadı, ancak bu durum onu durdurmadı. Dışarı çıktı ve yolun bir bölümünde bir çizgi çizdi ve bir kadın derneğinin desteğini de arkasına alarak bu girişimi yaymak için bir kampanya başlattı. Sonuç olarak, Kaliforniya makamları fikri kanun olarak hayata geçirdi ve 5.600 kilometrelik kara yolu hattındaki tüm yollara yolu ayırma şeridi çizdi. Bugün, bu sistem neredeyse dünyanın her yerinde zorunlu…

- Florence Lawrence, ilk film yıldızı (1886-1938): Hollywood mezarlığında bulunan bir mezar taşının üzerinde "İlk film yıldızı" yazar. Bu mezar taşının sahibi, 20. yüzyılın başında Hollywood'un en ünlü aktrislerinden biri olan ve 300'e yakın filmin yıldızı Florence Lawrence'dır. Ancak Lawrence, sinema kariyerinin dışında başka tutkulara da sahipti ve bunlardan bir tanesi diğerlerinin yanında kendini hemen fark ettiriyordu. Tutkulu bir otomobil sevdalısı olan Lawrence, her türlü modelde aracı barındıran büyük bir koleksiyona sahipti. Sadece onları sürmekle kalmadı aynı zamanda onları onardı ve de geliştirdi. Yaratıcı becerileri, otomobilin bir yöne döndüğünü gösteren hareketli bir kol ve sürücü frene bastığında aracın arkasında görünen bir DUR işareti tasarlamasına öncülük etti. İki buluşu da günümüz sinyallerinin ve fren lambasının ilk halleriydi.

- Mary Anderson, "kara" gün dostu bir mucit (1866-1953): 1902 yılının sert bir kış gününde, Alabama'lı bir çiftlik sahibi ve şarap üreticisi olan Mary Anderson, kızları ile New York'u ziyaret ediyordu. Şiddetli yağmurda taksiyle giderlerken, Mary, taksi sürücüsünün pencerelerde biriken kar ve çamuru temizlemek için devamlı durmasına şahit olur. Ön cam silecekleri fikri Mary Anderson'un aklına işte o anda gelir.Mary, Alabama'ya döndüğünde aracın içinden elle çalıştırılan bir cihaz icat etmek için bir tasarımcıyla birlikte çalışmalara koyulur. İcadının patentini de alır ama bir alıcı bulamaz. Patent süresi dolduğunda ise, çoğu araç modelinde ön cam silecekleri standart olarak monte edilmişti bile.

- Dorothy Levitt, Dünyanın En Hızlı Kızı (1882-1922): İngiliz Gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu aktivist ve yarış pilotu. Mekanik olan her türlü taşıt ile yüksek hızlara erişebilirdi, ister karada olsun isterse su üzerinde. Briton Dorothy Levitt birçok hız rekoru kırarak adını tarihe yazdırdı. Bu rekorlardan birini 1905 yılında iki kişilik spor arabasıyla saatte 146 km hıza ulaşarak kırmıştı. Sürüş becerileri onu otomobil sektöründe kariyer yapmaya yönlendirdi ve Kraliçe Alexandra'ya araba kullanmayı onun öğrettiği söylenir. 1909 yılında yazdığı "Kadın ve araba" adlı kitabında, kadın sürücüler için önerdiği ipuçlarından biri,ara sıra kaldırıp bakarak arkada ne olduğunu görebilmek için bir el aynası taşımaktı. Bu ipucuyla birlikte Levitt, üreticilerin yıllar sonra her araç modelinde standart bir donanım olarak benimseyecekleri ve sürüş güvenliği için önemli bir yenilik olan dikiz aynasına öncülük etmiş oluyordu.