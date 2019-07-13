Son Dakika Haberleri: Otomotiv üretimi 735 bin 62 adet oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Otomotiv üretimi 735 bin 62 adet oldu

3 saat önce

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.

Otomotiv üretimi 735 bin 62 adet oldu, System.String[]
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotiv üretimi 735 bin 62 adet oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]