Otomotiv üretimi 735 bin 62 adet oldu
3 saat önce
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.
Türkiye
'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:47
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