Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı
22 dakika önce
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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