Son Dakika Haberleri: Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı
Son Dakika Ekonomi Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı

22 dakika önce

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 9 azaldı, System.String[]

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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