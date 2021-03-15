Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi - Son Dakika

Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi

15.03.2021 09:53
Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi, System.String[]

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin (OSD) verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde otomotivde toplam üretim yıllık bazda yüzde 6.5 azalarak 222 bin 264 adete, otomobil üretimi yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adete geriledi.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin (OSD) verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde otomotivde toplam üretim yıllık bazda yüzde 6.5 azalarak 222 bin 264 adete, otomobil üretimi yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adete geriledi.

OSD verilerine göre, bu dönemde toplam üretim, traktör üretimiyle birlikte 231 bin 578 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adete, otomobil ihracatı da yüzde 27 azalarak 98 bin 433 adete düştü.

Tu¨rkiye'deki otomotiv üreticilerinin c¸atı kurulus¸u OSD'nin verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yıllık bazda yüzde 38 artarak 106 bin 532 adete. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 34 oranında arttı ve 80 bin 107 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 30 artarken, otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4.0 büyüdü. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç pazarı yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 61 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak-Şubat dönemi ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 6.0 üzerinde gerçekleşti.Otomotiv sanayisinin Şubat üretimi yıllık bazda yüzde 9.3 azalarak 116 bin 88 adete, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 22.4 azalarak 68 bin 105 adete geriledi. Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50, traktörde yüzde 75 düzeyindeydi.Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 12 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 85 bin 382 adet, traktör üretimi de 9 bin 314 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adete, otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 98 bin 433 adete geriledi.Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3.0, euro bazında ise yüzde 12 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 29 azalarak 1.4 milyar euro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 9.0 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 8.0 arttı. (Grafik - Tablo)


Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi
Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi
Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi
Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi
Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi

Otomobil, Traktör, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv üretimi Ocak-Şubat'ta yüzde 6.5 geriledi - Son Dakika Ekonomi


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