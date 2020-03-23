Otomotiv üretimine ‘korona’ molası!
1 saat önce
Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor.
Ford Otosan, Toyota, Honda ve Mercedes'in ardından yan sanayi de üretime zorunlu mola veriyor. 400 firmanın %80'i üretimi azaltacak, %15'i işletmelerini 2 hafta kapatacak. Sanayiciler, ihtiyaç halinde tıbbı malzeme üretmek için desteğe hazır olduklarını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08
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