Otomotiv ve tekstil sektörleri yılın ikinci yarısı için umutlu - Son Dakika
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Otomotiv ve tekstil sektörleri yılın ikinci yarısı için umutlu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracatta düşüş yaşayan otomotiv ve tekstil sektörlerinin temsilcileri, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından artacak taleplerle birlikte iyileşme sürecinin hızlı olacağını öngörüyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracatta düşüş yaşayan otomotiv ve tekstil sektörlerinin temsilcileri, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından artacak taleplerle birlikte iyileşme sürecinin hızlı olacağını öngörüyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (BOSİAD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve tekstil ihracatında koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kayıplar, geleceğe yönelik beklenti ve öngörüler, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan'ın moderatörlüğündeki video konferans toplantısında ele alındı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, toplantıda, "Pandemi Sürecinde Yaşananlar" ve "Yeni Normale Dönüş" başlıklarında açıklamalarda bulundu ve sanayicilerin sorularını yanıtladı.

OİB Başkanı Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle mart ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de ihracatı en çok düşen sektörün otomotiv olduğunu belirtti.

Mayıs ayında fabrikaların tekrar çalışmaya başladığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Öngörümüz, yüzde 20 iyi senaryo, yüzde 30 kötü senaryo ile bu yılı kapatacağımız yönünde. Önümüzdeki süreçte ise 6 ay kadar yeni normale geçeceğiz, en azından aşı bulunana kadar. Yeni normalde eski performansı yakalamamız çok zor; ancak umutlu veriler de geliyor. Firmalar tüm tedbirleri alarak, üretime döndü. Bu dönüşler, azalan talep ve sağlık tedbirleri nedeniyle düşük tempolu olacak. Mayıs ayında ihracattaki beklenti, yüzde 40-50 aralığında bir azalış yönünde."

Çelik, ihracattaki azalışta hazirandan itibaren yüzde 20-25 dilimine geçileceğini vurgulayarak, "Son çeyrekte yeni normalden çıkıp normale dönüşün yaşanmasını bekliyoruz. Pandeminin sona ermesiyle pazardaki geri dönüşün çok hızlı olacağına inanıyorum. Avrupa Birliği'nin kısa sürede toparlanması, sektöre can suyu olacaktır." ifadesini kullandı.

Çevre bilincinin artmasıyla elektrikli araçlara dönüşün hızlanacağına dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin otomotivde yeniden başlayan bu oyunun içinde yer alma gücü artacak. Pandemi dönemince bireysellik, toplu taşımaları etkileyecek ve insanların belli segment araçlara talebi artacaktır. Bu açıdan da bir potansiyelden bahsetmek mümkün. İhracat gerçekleştirdiğimiz gelişmiş ülke pazarlarındaki maliyetlerle Türkiye'nin maliyetleri arasındaki makas açılacak ve Türkiye'nin rekabetçiliği artacak. İç pazarın büyümesini engelleyen ÖTV'lerin yüksekliği üzerine görüşmelerimiz devam ediyor."

"Artık maskeyi bir aksesuar olarak göreceğiz"

Tekstil sektöründeki genel tablo ve ihracat verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan UTİB Başkanı Engin de tekstil sektörünün krizlere alışkın olduğunu aktardı.

Salgın sebebiyle geleceğin öngörülemediği bir dönem yaşandığını ifade eden Engin, "Ocak ve şubat fuarlarında müşterilerden ciddi talepler almıştık ve 2020 için çok ümitliydik. Salgın, en büyük pazarlarımız Avrupa ve Amerika'yı da etkiledi." dedi.

Bursa'nın tekstil ihracatının nisan ayında yüzde 65 düştüğünü belirten Engin, "Ocak-nisan döneminde, bir önceki yıla göre azalış, yüzde 22. Haziran ayından itibaren Avrupa'dan ciddi taleplerin geleceğini düşünüyorum. Bu yönde birçok gösterge var. Mağazalar açıldıktan sonra hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde taleplerin farklılaşarak siparişlerin evirileceğini ve tüketici alışkanlıklarının değişeceğini kaydeden Engin, şöyle devam etti:

"Yeni jenerasyon sürdürülebilirlik üstünde çok duruyor. Belki 'fast fashion'dan yavaş yavaş uzaklaşacağız. Çeşitli ürünlerde önümüzde fırsatlar var. Özellikle teknik tekstil alanında büyük yatırımlar yapmadan elimizdeki makine parkıyla çok farklı ürünler üretebiliriz. Artık maskeyi bir aksesuar olarak göreceğiz. Avrupa'da okullar açılıyor, ciddi bir talep var. Üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri ile dirsek temasındayız. İhracat süreçleri ve spesifikasyonların belirlenmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Çok önemli konulardan biri de üreticiyi korumak adına en azından bu dönemde ithalatla ilgili önlemlerin alınması. İç piyasada, Ramazan Bayramı'ndan sonra bir hareketlenme yaşanacaktır. Özellikle bu dönemde sürdürülebilir ürünlerin üstüne gitmek, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek, medikal tekstiller ve fonksiyonel ürünlerle ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Fuarların durumu merak ediliyor; zamana bırakmak lazım. UTİB olarak, sanal fuarlar, online B2B görüşmeleri ile ilgili projeler yürütüyoruz."

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 03:38 Kaynak: AA


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