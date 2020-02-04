Otomotiv yedek parça perakendecilerinin sorunları ATO'da konuşuldu - Son Dakika
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Otomotiv yedek parça perakendecilerinin sorunları ATO'da konuşuldu

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojik gelişmeler ve yeni tüketim kültürünün tüm sektörlerde küçük perakendeciler için rekabet şartlarını çetinleştirdiğini belirterek, "Tüm sektörlerde küçük perakendeciler için tek yol birleşmek.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojik gelişmeler ve yeni tüketim kültürünün tüm sektörlerde küçük perakendeciler için rekabet şartlarını çetinleştirdiğini belirterek, "Tüm sektörlerde küçük perakendeciler için tek yol birleşmek. Fikir, imkan ve sermayelerin birleştirilmesi, ortaklık kültürünün geliştirilmesi şirketleri hem daha güçlü hem daha uzun ömürlü hale getirir" dedi.


ATO'nun 49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi, sektörel sorunlarını istişare etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak üzere bir araya geldi. Komite toplantısına katılarak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dinleyen ATO Başkanı Gürsel Baran, otomotiv yedek parça perakende sektöründe yaşanan sorunların genel olarak perakende sektöründe yaşandığını ve işletmelerin ciro kaybıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Perakendeciliğin üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmeti olduğunu hatırlatan Baran, internet üzerinden satışların artması ve lojistik hizmetlerin gelişmesiyle perakendecilerin rekabet alanının genişlediğini ve şartlarının çetinleştiğini ifade etti. Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yedek parça sektöründe de perakendeciler için çıkış yolunun güçleri birleştirmek olduğuna dikkat çeken Baran, "Birlikten kuvvet doğurmalıyız" diye konuştu.


49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkanı Musa Beşparmak ise, büyük yedek parça toptancısı firmaların perakendecileri tedarik ağından çıkartarak, direkt tedarik ve satış yapmasının sektöre büyük hasar verdiğini belirterek, perakendecinin sistemin dışına itilmesinin haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.


Toplantıya 49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Türkyılmaz, Komite Üyeleri Yasin Özyolu, Ayşe Gül Çakmak Genç, İbrahim Özçelik ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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