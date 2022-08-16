OYDER'den ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye destek - Son Dakika
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OYDER'den ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye destek

16.08.2022 16:10
OYDER'den ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye destek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, "Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, otomotiv yetkili satıcıları olarak destekliyor ve başta bakanımız Mehmet Muş olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, "Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, otomotiv yetkili satıcıları olarak destekliyor ve başta bakanımız Mehmet Muş olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciş, OYDER tarafından paylaşılan açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'nın 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti" hakkında yaptığı yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erciş, yeni uygulamanın önemine değinerek, "Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik değişikliği ile ilk tescili yapılan araçların 6 ay ve 6 bin km boyunca satış ve pazarlamalarına kısıtlama getirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, otomotiv yetkili satıcıları olarak destekliyor ve başta Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş olmak üzere tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inanıyoruz"

Kararın belli bir süreyi kapsayacak şekilde geçici çıkartılmış olmasının da bakanlığın sektör dinamiklerine güvendiğini ve sorunların global etkilerden kurtulunca düzeleceğine inandığını gösterdiğini belirten Erciş, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın, hem yetkili satıcılar üzerindeki haksız iddiaları hem de yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum.

OYDER olarak, sektörümüzün alışık olduğu kayıtlı ve düzenli ticareti destekleyen her türlü uygulamanın yanında olduğumuzu, dönemlik kazançlar peşinde koşarak bu değerli sektörü zedeleyenlere de karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Yeni yönetmeliğin sektöre ve özellikle de tüketicilere hayırlı olmasını dilerim."

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Mehmet Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OYDER'den ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: OYDER'den ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye destek - Son Dakika
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