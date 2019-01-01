Otomotivci kalıcı vergi düzenlemesi istiyor
1 saat önce
Süresi normal şartlarda dün sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı.
Süresi normal şartlarda dün sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan otomotiv sektörü temsilcileri zor durumdan geçen sektörün bu yolla desteklenmesinin önemine dikkati çektiler. Ayrıca kalıcı vergi düzenlemesi talebinde bulundular.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:55
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