Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!
20 dakika önce
ÖTV indiriminin son bulmasıyla iç pazarda yüzde 70'e yaklaşan daralmayla boğuşan otomotivciler, Rusya'da 2014 yılında yaşanan benzer krizin aşılmasını sağlayan finans modelinin Türkiye'de de uygulanmasını talep ediyor.
ÖTV indiriminin son bulmasıyla iç pazarda yüzde 70'e yaklaşan daralmayla boğuşan otomotivciler, Rusya'da 2014 yılında yaşanan benzer krizin aşılmasını sağlayan finans modelinin Türkiye'de de uygulanmasını talep ediyor. (Aysel Yücel'in haberi)
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:30
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