Son Dakika Haberleri: Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!
Son Dakika Ekonomi Haber

Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!

20 dakika önce

ÖTV indiriminin son bulmasıyla iç pazarda yüzde 70'e yaklaşan daralmayla boğuşan otomotivciler, Rusya'da 2014 yılında yaşanan benzer krizin aşılmasını sağlayan finans modelinin Türkiye'de de uygulanmasını talep ediyor.

Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!, System.String[]

ÖTV indiriminin son bulmasıyla iç pazarda yüzde 70'e yaklaşan daralmayla boğuşan otomotivciler, Rusya'da 2014 yılında yaşanan benzer krizin aşılmasını sağlayan finans modelinin Türkiye'de de uygulanmasını talep ediyor. (Aysel Yücel'in haberi)

Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi
TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 09:51:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]