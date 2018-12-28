Otomotivci ‘yumuşak’ Brexit istiyor
32 dakika önce
Türkiye'nin otomotiv ihracatında 3 milyar dolar ile yüzde 10'luk pazar payı bulunan İngiltere'nin Brexit sürecini yakın takibe alan otomotiv sektörü, AB'nin İngiltere ile yapacağı anlaşmaya odaklandı.
Türkiye
'nin otomotiv ihracatında 3 milyar dolar ile yüzde 10'luk pazar payı bulunan İngiltere
'nin Brexit sürecini yakın takibe alan otomotiv sektörü, AB
'nin İngiltere ile yapacağı anlaşmaya odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05
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