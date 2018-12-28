Son Dakika Haberleri: Otomotivci ‘yumuşak’ Brexit istiyor

Otomotivci ‘yumuşak’ Brexit istiyor

32 dakika önce

Türkiye'nin otomotiv ihracatında 3 milyar dolar ile yüzde 10'luk pazar payı bulunan İngiltere'nin Brexit sürecini yakın takibe alan otomotiv sektörü, AB'nin İngiltere ile yapacağı anlaşmaya odaklandı.

Otomotivci ‘yumuşak’ Brexit istiyor, System.String[]
Türkiye'nin otomotiv ihracatında 3 milyar dolar ile yüzde 10'luk pazar payı bulunan İngiltere'nin Brexit sürecini yakın takibe alan otomotiv sektörü, AB'nin İngiltere ile yapacağı anlaşmaya odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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