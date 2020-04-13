Otomotivci ‘Z’ planını bile yaptı
1 saat önce
Koronavirüs salgınının büyük bir belirsizlik yarattığını vurgulayan OSD Başkanı Yenigün, "Sadece B ve C değil, Z planını bile yaptık" dedi.
Koronavirüs salgınının büyük bir belirsizlik yarattığını vurgulayan OSD Başkanı Yenigün, "Sadece B ve C değil, Z planını bile yaptık" dedi. Markalar, en iyimser senaryoda mayısta yeniden üretim hedefliyor. En kötü senaryo ise belirsiz.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:00
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