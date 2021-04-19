Otomotivciler, dijitalleşme projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

EGOD Akademi, eğitim çalışmaları ile fark yaratacak

Yapılan gelen kurulla göreve gelen Ege Otomotiv Derneği'nin (EGOD) yeni yönetimi, gerçekleştirdiği toplantıda yol haritasını belirlerken, projelerde öncelik dijitalleşme ve eğitime verildi. Mehmet Torun başkanlığında yapılan toplantıda hem çalışma komiteleri de oluşturulurken, dijitalleşme projesine start verilirken, EGOD Akademi'nin de yeniden hayata geçirilmesi ve eğitim çalışmalarına başlanması kararı alındı.

Toplantının açılışında konuşan EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, yeni dönemde son derece aktif ve sektörünün problemlerine ışık tutan, çözüm üreten bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Bu anlamda çalışma komiteleri oluşturarak projeler geliştireceklerini söyleyen Torun,beş ayrı komite oluşturduklarını belirtti.

Kadın ve Sosyal Faaliyetler, Üye İlişkileri Tanıtım ve Kurumsal İletişim, Bilişim Dijitalleşme Yeni Teknolojiler, Sektörel Eğitim ve Etkinlikler İnsan Kaynakları, Ticari ve Sanayi İletişim İş Geliştirme olmak üzere beş komite oluşturduklarını ifade eden Torun, "Her komitemiz en az üç üyeden oluştu ve her üye komite toplantılarına katılmakta özgür. İş üreten ve fark yaratan bir üç yıllık döneme imza etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Dijitalleşme, EGOD Akademi"

Pandemi nedeniyle ikinci toplantıyı çevrimiçi yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Torun, "Önümüzdeki dönem pandeminin seyrine göre yüz yüze de toplantılar organize ederek yol haritamıza son şeklini vereceğiz" diye konuştu. E-EGOD Projesi ile dijitalleşmeyi dernek bünyesine katmak istediklerini ifade eden Torun, "Ayrıca EGOD Akademi'yi tekrardan kuruyoruz. Nitelikli ara eleman ve sektördeki çalışanların, yöneticilerin eğitimlerine ağırlık vermeyi hedefliyoruz" dedi.