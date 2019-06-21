Otomotivciler, Fildişi ve Gana’ya uzandı
1 saat önce
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili ve Gana'ya 13 Türk firması ile düzenlediği sektörel ticaret heyeti gezisi ile Türkiye'nin iki ülkeye olan 23,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:28
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili
ve Gana
'ya 13 Türk firması ile düzenlediği sektörel ticaret heyeti gezisi ile Türkiye
'nin iki ülkeye olan 23,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyor.
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