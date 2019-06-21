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Otomotivciler, Fildişi ve Gana’ya uzandı

1 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili ve Gana'ya 13 Türk firması ile düzenlediği sektörel ticaret heyeti gezisi ile Türkiye'nin iki ülkeye olan 23,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyor.

Otomotivciler, Fildişi ve Gana’ya uzandı, System.String[]
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili ve Gana'ya 13 Türk firması ile düzenlediği sektörel ticaret heyeti gezisi ile Türkiye'nin iki ülkeye olan 23,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:28 
Fildişi Sahili, Gana, Ekonomi
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