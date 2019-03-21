Otomotivciler karardan memnun: İç pazara olumlu etkisi olacak
55 dakika önce
Otomotiv sektörü temsilcileri, KDV ve ÖTV indiriminin uzatılmasının iç pazarı olumlu etkileyeceğini belirtti.
Otomotiv sektörü temsilcileri, KDV ve ÖTV indiriminin uzatılmasının iç pazarı olumlu etkileyeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:36
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