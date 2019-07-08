Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi
1 saat önce
Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17
otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika
'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya
ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.
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