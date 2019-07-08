Son Dakika Haberleri: Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi
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Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi

1 saat önce

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.

Otomotivciler Kolombiya ve Peru’yu inceledi, System.String[]
Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Güney Amerika'nın önemli ekonomileri arasındaki Kolombiya ve Peru'ya 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 
Güney Amerika, Kolombiya, Ekonomi
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