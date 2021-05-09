Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 28, ihracat yüzde 18 arttı - Son Dakika

Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 28, ihracat yüzde 18 arttı

09.05.2021 11:17
Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 28, ihracat yüzde 18 arttı, System.String[]

Otomotiv üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet oldu.

Otomotiv üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında otomotiv sanayinin üretimine büyük ölçüde ara vermesi nedeniyle oluşan baz etkisi, Ocak-Nisan 2021 döneminin artış oranlarına yansıdı. Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 470 bin 859 adet oldu.

İlk 4 ayda otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak kayıtlara geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 69, ağır ticari araçlarda yüzde 62 ve traktörde yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretimi yüzde 52 arttı

Ticari araç üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52 arttı. Söz konusu dönemde üretim ağır ticari araç grubunda yüzde 89 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 49 arttı. Aynı dönemde toplam ticari araç üretimi 162 bin 976 adet oldu.

Pazara bakıldığında, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı. Ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 33, otobüs pazarı yüzde 46 ve midibüs pazarı yüzde 75 daraldı.

Bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre toplam pazar yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 69 artarak 204 bin 839 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Nisan 2021'de toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 ve kamyon pazarı yüzde 11 artarken, otobüs pazarı yüzde 33 ve midibüs pazarı yüzde 55 düşüş kaydetti. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı da yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Traktör ihracatı yüzde 110 arttı

Yılın ilk 4 ayında otomotiv ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 18 artarak 339 bin 197 adet oldu. Otomobil ihracatı, yüzde 6 artarak 212 bin 56 adet, traktör ihracatı da yüzde 110 artarak 8 bin 469 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı, ocak-nisan döneminde toplam ihracattan aldığı yaklaşık yüzde 15 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 34, avro bazında da yüzde 23 arttı. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 18 artarak 3,5 milyar dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 8 artarak 2,9 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 30, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 40 arttı.

Otomobil, İhracat, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 28, ihracat yüzde 18 arttı - Son Dakika Ekonomi


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