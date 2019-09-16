Son Dakika Haberleri: Otomotivde bayiler için 'son çağrı'
Son Dakika Ekonomi Haber

Otomotivde bayiler için 'son çağrı'

52 dakika önce

Otomotiv satışlarındaki daralmanın ardından büyük kayıp yaşayan yetkili bayilerde, tehlike çanları çalıyor.

Otomotivde bayiler için 'son çağrı', System.String[]

Otomotiv satışlarındaki daralmanın ardından büyük kayıp yaşayan yetkili bayilerde, tehlike çanları çalıyor. Sektör temsilcileri, "Bayileri satış sonrası ile ayakta zor tuttuk. Ancak satış sonrasında da büyük daralma başladı" uyarısında bulundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı
İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var 7 kız babası, çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotivde bayiler için 'son çağrı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]