Otomotivde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv endüstrisi, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv endüstrisi, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

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