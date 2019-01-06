Son Dakika Haberleri: Otomotivde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Otomotivde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

1 saat önce

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv endüstrisi, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Otomotivde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru, System.String[]
Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv endüstrisi, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:25 

İhracat, Ekonomi
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