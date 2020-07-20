Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var - Son Dakika

Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'da temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikası için BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu'ndan 'kadın istihdamı daha da yüksek olsun' önerisi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'da temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikası için BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu'ndan 'kadın istihdamı daha da yüksek olsun' önerisi geldi.

Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak


Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), yerli otomobil fabrikasının Bursa'da yapılacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyor. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, önceki hafta temeli atılan TOGG yerli otomobil fabrikasının kenti çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Türkiye'nin yaklaşık 60 yıldır bu hayali kurduğuna işaret eden Başkan Oya Eroğlu, yerli otomobilde Bursa imzasını görecek olmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti.


BUİKAD olarak Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerini en başından itibaren desteklediklerinin altını çizen Av. Oya Eroğlu; "Ekonomik kalkınmanın temelinde yerli üretimin arttırılması geliyor. Bunu yaparken de katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Türkiye maalesef geçmişte tedarikçi ülke konumundan öteye gidemedi. Özellikle Bursa fason üretim ve yedek sanayi merkezi haline getirildi. Yerli otomobil bu anlamda bizim için önemli bir çıkış kapısı olacaktır. Üretiminin Bursa'da yapılacak olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.


Altyapı ve tecrübeye sahibiz


Bursa'nın otomotiv konusunda her türlü deneyime ve birikime sahip olduğunun altını çizen Başkan Oya Eroğlu, kentin uzun yıllardır otomotiv üreten çok önemli firmalara ev sahipliği yaptığına işaret etti. Bu alanda yeterli tecrübeye sahip olunduğunu vurgulayan Eroğlu; "Fabrikanın ön hazırlık süreci tamamlandı ve geçtiğimiz hafta temeli atıldı. Kentimiz gerek sanayi bilgi birikimi, gerek akademik hafıza gerekse de kalifiye personeli konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Dünyaya otomobil ihraç eden iki çok önemli fabrikaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yedek parça imalatı konusunda çok sayıda fabrikamız bulunuyor. Yerli otomobil için en doğru adres Bursa olmuştur" dedi.


kadın istihdamı arttırça kalite de artacaktır


Türkiye'de kadınların sadece otomotiv sektörü değil yaşamın büyük bir kısmında fırsat eşitliğine sahip olmadığını dile getiren BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu, "TÜİK verileri de ülkemizde kadınların istihdam oranının, erkeklerin yarısından daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bugün otomotiv sektöründe yer alan kadınların ağırlıklı olarak pazarlama ve iletişim alanlarında faaliyet gösterdiğini, iş üretime geldiğinde ise bu konuda pek şans bulamadıklarını görüyoruz. Erkekler, ürünlerle ilgili daha teknik düşürüp, performans kriterlerini ön plana çıkartırken, bizler daha detaycıyız. Bizler güvenlik, konfor ve tasarım ile ilgili konularda farklılıklar yaratabiliyoruz. Dolayısıyla farklı bakış açılarının ve yaklaşımların bütünde tamamlayıcı olmasının sektöre çok büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum." dedi.


TOGG neden iyi bir başlangıç olmasın?


Üniversitelerin teknik bölümlerinde, motor meslek liseleri gibi okullarda kız öğrenci sayısı şu an çok az olduğuna dikkat çeken BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu, "Kız öğrencilerin bu mesleklerle ilgilenmemesinde arz talep dengesi içinde sektörün bu konuda yetersiz girişimde bulunması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var. TOGG; neden iyi bir başlangıç olmasın? Fabrikada ve kadın istihdamı konusunda da yüzde 30'luk bir oran açıklandı. Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da yapılacağını ilk öğrendiğimiz anda kadın istihdamı konusunda açıklamalar yaptık. Açıklamalarımızın ardından üretim tesislerinde ilk etapta 2 bin 300 personelin çalışacağını, zamanla bu rakamın 4 binlere çıkacağını ve bu personel içerisinde de kadın istihdamına özel önem gösterileceğini öğrendik. Kadınlarımızın istihdam ve üretime daha fazla katılması için özel bir çaba gösteriyoruz. Yerli otomobil konusunda da üretimin her safhasında kadınların en iyi şekilde görevlerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Kadın istihdamının yükselmesiyle birlikte üretimin ve kalitenin de o derece artış göstereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 21:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomotivde daha çok kadına ihtiyaç var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]