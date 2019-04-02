Son Dakika Haberleri: Otomotivde daralma bir yıldır sürüyor

Otomotivde daralma bir yıldır sürüyor

16 dakika önce

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl Mart ayında başlayan daralma tam bir yıldır sürüyor.

Otomotivde daralma bir yıldır sürüyor, System.String[]
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl Mart ayında başlayan daralma tam bir yıldır sürüyor. Satışlar bu yılın Mart ayında yüzde 35.5 azalırken, ilk çeyrek daralması yüzde 44 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:03 

Ekonomi
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