Otomotivde daralma bir yıldır sürüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl Mart ayında başlayan daralma tam bir yıldır sürüyor.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl Mart ayında başlayan daralma tam bir yıldır sürüyor. Satışlar bu yılın Mart ayında yüzde 35.5 azalırken, ilk çeyrek daralması yüzde 44 oldu.

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