Son Dakika Haberleri: Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti

Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti

2 saat önce

Türkiye otomotiv sektörünün dijital dönüşümü sağlayabilmesi için şirketlerin tedarik zincirinden Ar-Ge, pazarlama, bilgi teknolojileri (BT) ve satış sonrası hizmet departmanlarına kadar bu konuyu tüm süreçlerde ortak hedef olarak belirlemesi gerekiyor.

Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti, System.String[]
Türkiye otomotiv sektörünün dijital dönüşümü sağlayabilmesi için şirketlerin tedarik zincirinden Ar-Ge, pazarlama, bilgi teknolojileri (BT) ve satış sonrası hizmet departmanlarına kadar bu konuyu tüm süreçlerde ortak hedef olarak belirlemesi gerekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:08 

Ekonomi
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