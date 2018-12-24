Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti
2 saat önce
Türkiye otomotiv sektörünün dijital dönüşümü sağlayabilmesi için şirketlerin tedarik zincirinden Ar-Ge, pazarlama, bilgi teknolojileri (BT) ve satış sonrası hizmet departmanlarına kadar bu konuyu tüm süreçlerde ortak hedef olarak belirlemesi gerekiyor.
Türkiye
otomotiv sektörünün dijital dönüşümü sağlayabilmesi için şirketlerin tedarik zincirinden Ar-Ge, pazarlama, bilgi teknolojileri (BT) ve satış sonrası hizmet departmanlarına kadar bu konuyu tüm süreçlerde ortak hedef olarak belirlemesi gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:08
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