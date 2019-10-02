Son Dakika Haberleri: Otomotivde faiz indirimi yeni firma katılımlarıyla genişliyor
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Otomotivde faiz indirimi yeni firma katılımlarıyla genişliyor

30 dakika önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

Otomotivde faiz indirimi yeni firma katılımlarıyla genişliyor, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için  50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamaya göre, binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota ve ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:43 Kaynak: DHA
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