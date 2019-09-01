Otomotivde hedef Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat
15 saat önce
Sabuncu, "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda.
Sabuncu, "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019'da Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:29
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