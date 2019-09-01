Son Dakika Haberleri: Otomotivde hedef Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat
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Otomotivde hedef Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat

15 saat önce

Sabuncu, "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda.

Otomotivde hedef Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat , System.String[]

Sabuncu, "Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019'da Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

İhracat, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:29 
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