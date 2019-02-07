Otomotivde ihracat şampiyonu Ford oldu
1 saat önce
Otomotiv endüstrisinde 2018 yılı şampiyon firmaları belli oldu.
Otomotiv endüstrisinde 2018 yılı şampiyon firmaları belli oldu. OİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv
yer aldı. Ford'u Toyota ve Tofaş
izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:41
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