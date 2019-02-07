Son Dakika Haberleri: Otomotivde ihracat şampiyonu Ford oldu

Otomotivde ihracat şampiyonu Ford oldu

1 saat önce

Otomotiv endüstrisinde 2018 yılı şampiyon firmaları belli oldu.

Otomotivde ihracat şampiyonu Ford oldu, System.String[]
Otomotiv endüstrisinde 2018 yılı şampiyon firmaları belli oldu. OİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Ford'u Toyota ve Tofaş izledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:41 

Ford Otomotiv, Ford, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi

FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotivde ihracat şampiyonu Ford oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]