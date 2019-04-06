Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı
1 saat önce
Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörü ihracatta da yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 küçülme yaşadı.
Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörü ihracatta da yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 küçülme yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41
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