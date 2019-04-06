Son Dakika Haberleri: Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı

Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı

1 saat önce

Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörü ihracatta da yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 küçülme yaşadı.

Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı, System.String[]
Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörü ihracatta da yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 küçülme yaşadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı "Ekmeğe Zam Gelecek mi" Sorusuna Son Noktayı Koydu Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]