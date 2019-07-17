Son Dakika Haberleri: "Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi satın alma kararlarını etkiliyor"
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"Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi satın alma kararlarını etkiliyor"

3 saat önce

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, "Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi müşterilerin satın alma kararlarını etkiliyor" dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, "Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi müşterilerin satın alma kararlarını etkiliyor" dedi.
Türkiye, Honda, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:47 
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