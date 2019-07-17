"Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi satın alma kararlarını etkiliyor"
3 saat önce
Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, "Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi müşterilerin satın alma kararlarını etkiliyor" dedi.
Honda Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, "Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi müşterilerin satın alma kararlarını etkiliyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:47
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