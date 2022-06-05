Otomotivde parça onarımı, milyarlarca liralık ithalatı engelliyor - Son Dakika
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Otomotivde parça onarımı, milyarlarca liralık ithalatı engelliyor

05.06.2022 11:04
Otomotivde parça onarımı, milyarlarca liralık ithalatı engelliyor

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, otomotivde parça değişimi yerine onarımın; her zaman herkese, en başta Türkiye'ye kazandırdığını belirterek, "13 yılda her yıl 1 milyar TL, yani toplam 13 milyar TL'lik yedek parça ithalatını onarım sayesinde durdurmuş olduk." dedi.

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, otomotivde parça değişimi yerine onarımın; her zaman herkese, en başta Türkiye'ye kazandırdığını belirterek, "13 yılda her yıl 1 milyar TL, yani toplam 13 milyar TL'lik yedek parça ithalatını onarım sayesinde durdurmuş olduk." dedi.

Ünaldı, otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Automechanika Istanbul 2022 fuarında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv grubu çatısı altında 6 markalarıyla faaliyet gösterdiklerini aktararak, Automechanika'nın, sektörünün en önemli fuarı olduğunu ve kendileri açısından çok başarılı geçtiğini söyledi.

RS Servis olarak RS Mobil parça onarımında Türkiye'de lider firma olduklarını belirten Ünaldı, "Bu babadan gelen bir kültür. Benim babam çıraklıktan gelme kaportacıdır. Parça değişimi yerine onarım her zaman felsefemiz, kültürümüz oldu. Değişim yerine onarım, her zaman herkese kazandırıyor, en başta ülkemize kazandırıyor. 13 yılda her yıl 1 milyar TL, yani toplam 13 milyar TL'lik yedek parça ithalatını onarım sayesinde durdurmuş olduk. Bir anda ülkemize böyle bir katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan istihdama da katkı sağladıklarını kaydeden Ünaldı, parçaları onarmak için teknisyen yetiştirdiklerini, halihazırda sadece kendi şubelerinde 500 bordrolu çalışana, bayilerle birlikte Türkiye genelinde 1.600 onarım yapan teknisyene sahip olduklarını bildirdi.

Parça onarımının sigorta şirketlerine de katkı sağladığına işaret eden Ünaldı, "Şu anda 100 hasarlı parçanın yüzde 65 bandında onarımını gerçekleştirebiliyoruz. Bunu yeni geliştirdiğimiz tekniklerle, yeni aldığımız cihazlarla her geçen gün daha da artırıyoruz." dedi.

"Yakında MR görüntülü ekspertiz raporları da ilan sitelerine eklenecek"

Ünal Ünaldı, RS Oto Ekspertiz'in, Türkiye'de ilk kez MR cihazıyla otomobillerdeki kontrolleri röntgen çekerek gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Alıcı taraf mağdur olmasın ve aklında soru işareti kalmasın diye, bütün şeffaflıkla nerede onarım var, nerede değişen var ve onarım varsa da hangi bölgede olduğunu, lokal mi veya komple mi onarılmış bütün detayları gösterdiği için MR cihazıyla alıcıların aklındaki soru işaretini gidermek istedik.

Daha çok ikinci ekspertiz olarak MR çekimini yapıyoruz. Şu anda güzel gidiyor. İlan sitelerine biliyorsunuz fotoğraflar ekleniyor, aracın fotoğrafları... Yakında araçların röntgen görüntülü ekspertiz raporları da ilan sitelerine eklenecek ve ilana bakan alıcı, MR fotoğrafını gördüğünde arabayla ilgili daha net bilgiye sahip olacak."

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Kaynak: AA

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