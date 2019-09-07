Son Dakika Haberleri: Otomotivde Rusya'ya yakın markaj
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Otomotivde Rusya'ya yakın markaj

1 saat önce

Moskova'da düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı'na OİB aracılığıyla katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar düzeyine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak amacıyla ikili görüşmeler yaptı ve büyük ilgi gördü.

Otomotivde Rusya'ya yakın markaj, System.String[]

Moskova'da düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı'na OİB aracılığıyla katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar düzeyine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak amacıyla ikili görüşmeler yaptı ve büyük ilgi gördü.

Moskova, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:55 
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