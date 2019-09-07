Otomotivde Rusya'ya yakın markaj
1 saat önce
Moskova'da düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı'na OİB aracılığıyla katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar düzeyine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak amacıyla ikili görüşmeler yaptı ve büyük ilgi gördü.
Moskova'da düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı'na OİB aracılığıyla katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar düzeyine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak amacıyla ikili görüşmeler yaptı ve büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:55
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