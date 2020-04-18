Otomotivde salgın nedeniyle daralma beklentisi - Son Dakika
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Otomotivde salgın nedeniyle daralma beklentisi

13 dakika önce

Koronavirüs sebebiyle düşen iş hacimlerinin, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönemde 1 ila 3 milyon TL arasında zarara yol açacağı tahmin edildi.

Otomotivde salgın nedeniyle daralma beklentisi, System.String[]

Koronavirüs sebebiyle düşen iş hacimlerinin, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönemde 1 ila 3 milyon TL arasında zarara yol açacağı tahmin edildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya otomotiv sektöründe çarklar yavaşladı. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya, "Bu dönemde, düşük showroom ve servis trafiği yaşayan, personelini salgından korumak adına dönüşümlü olarak çalıştıran otomotiv bayileri finansal açıdan oldukça zorlanacak. Koronavirüs sebebiyle düşen iş hacimleri, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönem için bayi büyüklüğüne göre 1 ila 3 milyon TL arasında zarara yol açacak. Satış ve satış sonrası gelirleri yılın ikinci çeyreğinde en az yüzde 60 düşecek olan otomotiv bayileri, maalesef giderlerini bu seviyede düşüremiyorlar. Yüksek plaza giderlerinin yanında, stok yükü sebebiyle finansman giderleri de artacak otomotiv bayileri, bu dönemde ayakta kalmak için distribütörlerin desteğine ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"Gelirler giderleri karşılamıyor"

Pazarın Mayıs ve hatta Haziran aylarında da toparlanamayacağını öngördüklerini belirten Uğur Sakarya, "Yılın ikinci çeyreğinde 185 bin adet olması beklenen yeni araç satışları, Koronavirüs sebebiyle en fazla 80 bin adette kalacak. Bayilerin ikinci el satışlarında nispeten daha az daralma olsa da, yine en az yüzde 50 daralma yaşanacaktır. Satış sonrasında ise iş hacimleri yüzde 60 azalmış durumda. Beklentimiz, satış sonrasında Mayıs ayında da benzer seviyelerde daralma yaşanacağı, Haziran ayından itibaren kademeli toparlanacağı yönünde. Bu noktada, bayilerin varlıklarını sürdürebilmek için birtakım desteklere ihtiyaçlar var. Bazı markaların bayilerine destek olmak için ödemelerde vade uzatımı, dönem sonu primlerinin erken ödenmesi, bazı hizmet faturalarının kesilmemesi, hedef primlerinin tam ödenmesi gibi desteklerde bulunduğunu biliyoruz. Bu zor dönemi atlatmak için otomotiv bayilerinin almış oldukları tüm önlemlere ilaveten, devletin ve distribütörlerin desteğine ihtiyaçları olduğu aşikar" diye konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:37 Kaynak: İHA

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