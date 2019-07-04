Son Dakika Haberleri: Otomotivde satışlar durma noktasına geldi!
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Otomotivde satışlar durma noktasına geldi!

1 saat önce

ÖTV ve KDV indiriminin son günü olan 30 Haziran'dan bu yana otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor.

Otomotivde satışlar durma noktasına geldi!, System.String[]
ÖTV ve KDV indiriminin son günü olan 30 Haziran'dan bu yana otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor. Otomotivciler üretimde azalma, bayi tarafında ise şirket kapanmaları ve istihdam kaybı yaşanmasından endişe ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Ekonomi
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