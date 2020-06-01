Otomotivde tarihi düşük faizler sektörü hareketlendirecek - Son Dakika

Otomotivde tarihi düşük faizler sektörü hareketlendirecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik.

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

"Faizlerin düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "taşıt kredisi" kampanyasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik"

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten olmadı. Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. Ben daha önce sıfır araç için şöyle bir ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bugün de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum."

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini dile getiren Şahsuvaroğlu, pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve finansman kolaylığının da sektörü ciddi önünü açacağını söyledi.

"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız"

Murat Şahsuvaroğlu, sıfır araç tedariğindeki son duruma ilişkin ise şunları kaydetti:

"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız. Şu anda fabrikalar üretime başladı. Yerli üreticiler ve yurt dışındaki fabrikalar da üretime başladı. Bir miktar sıkıntı olabilir belki haziran ayı başlarında. Çünkü Avrupalı üretici önce kendi pazarını beslemenin, büyütmenin derdinde olur. Ondan sonra Türkiye'ye araç gönderir."

Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotivde tarihi düşük faizler sektörü hareketlendirecek - Son Dakika

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