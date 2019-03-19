Son Dakika Haberleri: Otomotivde topuk sesleri yükseliyor!

Otomotivde topuk sesleri yükseliyor!

2 saat önce

TAYSAD, otomotivde kadın iş gücünün önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde "Otomotivde Topuk Sesleri" etkinliğini düzenledi.

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TAYSAD, otomotivde kadın iş gücünün önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde "Otomotivde Topuk Sesleri" etkinliğini düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 

Ekonomi
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