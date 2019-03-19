Otomotivde topuk sesleri yükseliyor!
2 saat önce
TAYSAD, otomotivde kadın iş gücünün önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde "Otomotivde Topuk Sesleri" etkinliğini düzenledi.
TAYSAD, otomotivde kadın iş gücünün önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde "Otomotivde Topuk Sesleri" etkinliğini düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50
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